Прокуратура: Причиной ДТП под Волгоградом стал выезд фуры на встречную полосу

«Сегодня около 18:16 на 763-м км автодороги Р-22 “Каспий” двигавшийся со стороны г. Москвы автомобиль “ДАФ” под управлением 45-летнего мужчины совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ 220695−04», — говорится в сообщении.
Прокуратура Волгоградской области контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами. Для координации работы экстренных и правоохранительных служб на место происшествия выехал Михайловский межрайонный прокурор Пётр Забродин.
Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В столкновении трёх автомобилей погибли семь человек. Согласно данным регионального МВД, все погибшие были сотрудниками одного из местных предприятий региона. В числе жертв есть 17-летняя девушка.
