Прокуратура: Причиной ДТП под Волгоградом стал выезд фуры на встречную полосу

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В столкновении трёх автомобилей погибли семь человек. Согласно данным регионального МВД, все погибшие были сотрудниками одного из местных предприятий региона. В числе жертв есть 17-летняя девушка.