Трамп честно высказался о сроках действия ДСНВ

Президент США Дональд Трамп, оценивая положение вокруг истекающего российско‑американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил, что если срок его действия завершится, «значит, так и будет». При этом он выразил надежду на достижение нового, «более выгодного» соглашения.