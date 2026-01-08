Трамп честно высказался о сроках действия ДСНВ

Дональд Трамп не исключает возможности участия в новом договоре по наступательному вооружению.
Президент США Дональд Трамп, оценивая положение вокруг истекающего российско‑американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил, что если срок его действия завершится, «значит, так и будет». При этом он выразил надежду на достижение нового, «более выгодного» соглашения.
«Истечет, так истечет», — подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Times. Глава Белого дома добавил, что планирует включить Китай в новый договор по ДСНВ.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ на год, но никаких переговоров с США по этому поводу не проводилось, пишет RT. Срок соглашения истекает в феврале. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков до этого предупреждал об обострении ситуации в случае отказа Вашингтона от договоренностей, передает «Национальная служба новостей».