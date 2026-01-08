Трамп уверен, что его полномочия не ограничены международным правом

Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах.
В вопросах применения военной силы как верховного главнокомандующего действующего президента США ограничивает только собственная мораль, а не нормы международного права. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, какие существуют границы его власти в мире.
«Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — цитирует New York Times слова Трампа. В материале отмечается, что таким образом он описал подход к решению вопросов войны и мира, применения силы и использования вооруженных сил США за рубежом.
Трамп заявил, что Куба «висит на волоске», передает RT. Американский президент подчеркнул, что в распоряжении Вашингтона не сохранилось иных инструментов воздействия на это латиноамериканское государство, за исключением военного вторжения и осуществления диверсий.