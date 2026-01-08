Трамп уверен, что его полномочия не ограничены международным правом

«Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — цитирует New York Times слова Трампа. В материале отмечается, что таким образом он описал подход к решению вопросов войны и мира, применения силы и использования вооруженных сил США за рубежом.