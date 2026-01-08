Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уверен, что его полномочия не ограничены международным правом

В вопросах применения военной силы как верховного главнокомандующего действующего президента США ограничивает только собственная мораль, а не нормы международного права. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, какие существуют границы его власти в мире.

Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах.

В вопросах применения военной силы как верховного главнокомандующего действующего президента США ограничивает только собственная мораль, а не нормы международного права. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, какие существуют границы его власти в мире.

«Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — цитирует New York Times слова Трампа. В материале отмечается, что таким образом он описал подход к решению вопросов войны и мира, применения силы и использования вооруженных сил США за рубежом.

Трамп заявил, что Куба «висит на волоске», передает RT. Американский президент подчеркнул, что в распоряжении Вашингтона не сохранилось иных инструментов воздействия на это латиноамериканское государство, за исключением военного вторжения и осуществления диверсий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше