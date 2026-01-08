На какие страны якобы напала Россия, в ЕС ответить не смогли.
Дипслужба Европейского союза не смогла перечислить 19 стран, на которые, по словам руководителя ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет. Об этом сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, опубликовавший свой запрос и ответ на него европейской Службы внешних действий в соцсети X.
«В течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии», — говорится в ответе европейской Службы внешних действий, опубликованном Фернаном Картайзером. Ранее он представил в соцсети сам вопрос.
При этом в письме дипслужбы ЕС не приводится ни одна страна, которую ведомство могло бы отнести к числу этих 19 государств. В документе нет и пояснения, по каким критериям европейские дипломаты относят действия России или СССР к «неспровоцированным актам агрессии». Служба также не указала временные рамки и конкретные конфликты, которые могли бы подтвердить публичное высказывание Каи Каллас.
Из переписки, опубликованной Картайзером, следует, что его запрос в адрес Службы внешних действий ЕС датирован 1 декабря 2025 года. Таким образом, у европейских дипломатов было около пяти недель на подготовку развернутого ответа.
Данный случай показал, что руководство стран Европейского союза демонстрирует незнание как истории России, так и собственной истории. Так считает Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий в комментарии RT. Политик подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас в связи с ее высказыванием о том, что Россия за последние сто лет якобы осуществила нападение более чем на 19 государств.