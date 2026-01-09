Ричмонд
AP: советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии

Советники президента США Дональда Трампа провели закрытую встречу в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии на фоне новых заявлений политика о необходимости присоединения острова. Об этом сообщают источники агентства Associated Press (AP), знакомые с ходом переговоров.

Встреча прошла на фоне угроз Трампа о захвате Гренландии.

«Советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии, поскольку президент вновь поднимает разговоры о “захвате власти”», — сообщают источники AP".

Президент США не раз заявлял о важности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В марте 2025 года он выразил уверенность в возможности аннексии острова и пригрозил введением торговых пошлин против Дании в случае ее несогласия. Власти Дании, в свою очередь, отвергают какие-либо притязания на Гренландию, подчеркивая, что остров является неотъемлемой частью датского королевства, передает MK.RU.

