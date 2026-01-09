AP: советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии

Президент США не раз заявлял о важности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В марте 2025 года он выразил уверенность в возможности аннексии острова и пригрозил введением торговых пошлин против Дании в случае ее несогласия. Власти Дании, в свою очередь, отвергают какие-либо притязания на Гренландию, подчеркивая, что остров является неотъемлемой частью датского королевства, передает MK.RU.