AP: советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии

Встреча прошла на фоне угроз Трампа о захвате Гренландии.
Советники президента США Дональда Трампа провели закрытую встречу в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии на фоне новых заявлений политика о необходимости присоединения острова. Об этом сообщают источники агентства Associated Press (AP), знакомые с ходом переговоров.
«Советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии, поскольку президент вновь поднимает разговоры о “захвате власти”», — сообщают источники AP".
Президент США не раз заявлял о важности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В марте 2025 года он выразил уверенность в возможности аннексии острова и пригрозил введением торговых пошлин против Дании в случае ее несогласия. Власти Дании, в свою очередь, отвергают какие-либо притязания на Гренландию, подчеркивая, что остров является неотъемлемой частью датского королевства, передает MK.RU.