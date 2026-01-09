Серия громких взрывов прозвучала в Орле, в регионе введена ракетная опасность.

Очевидцы рассказали SHOT, что они насчитали около пяти громких хлопков в восточной, центральной и северной частях города. В небе наблюдались яркие вспышки, а от ударов «звенели стёкла». Предварительная информация указывает на то, что средства противовоздушной обороны (ПВО) работают по целям, предположительно, беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) ВСУ. Также в городе активирована сирена воздушной тревоги.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 7 на 8 января над Россией было сбито 66 беспилотников. Большинство перехватов пришлось на воздушное пространство над южными регионами России и акваториями морей. 14 БПЛА удалось перехватить в небе над Крымом.
