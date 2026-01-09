NYT: Трамп выступил с предупреждением в адрес Нигерии

Трамп предупредил Нигерию из-за преследования христиан.
Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Нигерии из-за геноцида христиан. Об этом сообщает The New York Times.
«Думаю, в Нигерии убивают и мусульман. Но в основном это христиане», — приводит NYT угрозы Трампа в адрес Нигерии в ответ на замечание его старшего советника по Африке, который указал, что «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической) убивают больше мусульман, чем христиан.
Отвечая на вопрос, следует ли рассматривать нанесенные в день Рождества удары по позициям «Исламского государства» как начало широкой военной кампании, Трамп отметил, что он предпочел бы считать их разовой операцией. Однако, по его словам, если убийства христиан продолжатся, это перерастет в серию новых ударов.
Нигерийские власти отвергают обвинения в геноциде христиан. NYT подчеркивает, что у действующих в стране вооруженных группировок разные мотивы и что их жертвами становятся как мусульмане, так и христиане.
Ранее Трамп заявил, что его полномочия не ограничены международным правом. И как верховный главнокомандующий США он руководствуется только «собственной моралью и разумом».