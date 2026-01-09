Более 115 тысяч жителей Кривого Рога остались без света после повреждения инфраструктуры

Ранее Life.ru сообщал, что власти Днепропетровска ввели режим чрезвычайной ситуации национального уровня в связи с последствиями массированных ударов по объектам ВСУ и последовавшего масштабного отключения электроэнергии. Электроснабжение левобережной части города сейчас обеспечивают резервные генераторные установки. Эта мера позволила поддержать инфраструктуру в данных районах. Также часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроснабжения с ночи во Львове.