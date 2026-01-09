Ричмонд
Четыре ребёнка пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Омске

В Омске после столкновения трех машин пострадали четверо детей. Авария произошла в Кировском округе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Life.ru

По информации полиции, 36-летняя женщина на Nissan выезжала со двора на улице 70 лет Октября и не пропустила грузовик. От удара фуру выбросило на «встречку», где она врезалась в Toyota.

В результате травмы получили 11-летний мальчик и годовалая девочка из Nissan, а также 7-летняя девочка и 4-летний мальчик из Toyota. В правоохранительных органах уточнили, что все дети были в автокреслах, что помогло избежать тяжёлых последствий.

Окончательную причину ДТП установит проверка.

