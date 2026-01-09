Четыре ребёнка пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Омске

По информации полиции, 36-летняя женщина на Nissan выезжала со двора на улице 70 лет Октября и не пропустила грузовик. От удара фуру выбросило на «встречку», где она врезалась в Toyota.
В результате травмы получили 11-летний мальчик и годовалая девочка из Nissan, а также 7-летняя девочка и 4-летний мальчик из Toyota. В правоохранительных органах уточнили, что все дети были в автокреслах, что помогло избежать тяжёлых последствий.
Окончательную причину ДТП установит проверка.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.