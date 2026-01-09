Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент мощной ракетной атаки во Львовской области попал на видео

Сегодня ночью Львовская область подверглась массированной ракетной атаке, вызвавшей серию взрывов. Очевидцы сообщают о ярких вспышках, за которыми последовала целая цепь детонаций. Мощность ударов была настолько значительной, что взрывная волна ощущалась и в прилегающих регионах Украины.

Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими инцидентами, в частности, с ударом, который был ранее охарактеризован как применение ракетного комплекса «Орешник». На данный момент официальные структуры не предоставили подробностей о типе примененного вооружения и возможных целях. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове.