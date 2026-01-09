Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объект коммунальной инфраструктуры в Орле получил повреждения после атаки ВСУ

Власти Орловской области подтвердили, что объект критически важной коммунальной инфраструктуры города подвергся повреждениям в результате инцидента, который был квалифицирован как атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

Губернатор Андрей Клычков в своём официальном сообщении проинформировал общественность о принятых мерах. Он отметил, что в настоящее время аварийные бригады проводят незамедлительные работы по восстановлению подачи ресурсов.

По заявлению главы региона, в результате атаки были зафиксированы повреждения, которые привели к нарушению функционирования систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. Губернатор также передал информацию о том, что в Советском районе в ближайшие часы возможно временное снижение показателей теплоносителя.

Клычков заверил жителей, что предпринимаются все необходимые шаги для скорейшей нормализации работы всех коммунальных служб.

Напомним, ранее серия громких взрывов прозвучала в Орле, в регионе была введена ракетная опасность. Очевидцы рассказали SHOT, что они насчитали около пяти громких хлопков в восточной, центральной и северной частях города. В небе наблюдались яркие вспышки, а от ударов «звенели стёкла».

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.