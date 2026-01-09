Объект коммунальной инфраструктуры в Орле получил повреждения после атаки ВСУ

По заявлению главы региона, в результате атаки были зафиксированы повреждения, которые привели к нарушению функционирования систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. Губернатор также передал информацию о том, что в Советском районе в ближайшие часы возможно временное снижение показателей теплоносителя.