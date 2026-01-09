Появились кадры, предположительно, ударов по объектам во Львовской области

В Сети появились кадры, предположительно, ударов по украинским объектам во Львовской области, в частности, видео показали военный корреспондент Юрий Котенок.
«Удар, похожий на применение “Орешника” в районе населённом пункте Стрый в Львовской области по ж/д инфрастуктуре противника и объектам военной логистики», — написал Котенок в Telegram.
Кроме того, он опубликовал фото, на котором запечатлено «зарево над Львовской областью». «По предварительной информации, цель удара — ПХГ», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Львовской области прогремели мощные взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха объявлена на всей украинской территории.
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что во Львовской области прогремело шесть взрывов «такой невероятной мощности», что их услышали даже Тернополе, Франковске и Ровно.
По словам Рогова, по предварительным сведениям, в городе Стрый могло быть «накрыто» украинское крупнейшее подземное хранилище газа. Военкоры рассказали, что есть информация о том, что удар мог нанести «Орешник».
ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.