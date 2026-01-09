Трамп признался, что в политике он хуже разбирается, чем в недвижимости

Решение о строительстве бального зала площадью 8,4 тыс. кв. метров было принято его администрацией в июле 2025 года. Работы начались в октябре и должны завершиться до конца его второго президентского срока в январе 2029 года. Зал сможет вмещать до 650 человек во время мероприятий.