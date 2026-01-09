Ричмонд
Трамп признался, что в политике он хуже разбирается, чем в недвижимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его компетенции в сфере недвижимости могут превосходить его политические навыки. Он сделал это заявление, комментируя ход строительства нового бального зала в Белом доме.

«Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике», — сказал он в интервью газете The New York Times.

Трамп добавил, что считает себя «улучшателем» и отличным специалистом в области недвижимости. В качестве примера он привел строящийся по его инициативе бальный зал в Белом доме, выразив уверенность, что за это ему будут благодарны.

Решение о строительстве бального зала площадью 8,4 тыс. кв. метров было принято его администрацией в июле 2025 года. Работы начались в октябре и должны завершиться до конца его второго президентского срока в январе 2029 года. Зал сможет вмещать до 650 человек во время мероприятий.

