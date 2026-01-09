Мужчина ударил кулаком подростка за попадание снежком в воронежском сквере

В ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно, используя нецензурную брань и требуя, чтобы подростки покинули территорию сквера. Молодые люди отказались уходить, мотивируя это тем, что сквер является общественным местом, а попадание снежком было непреднамеренным. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его трясти, а затем нанёс ему два удара. В результате нападения у подростка оказалась разбита губа и образовалась гематома на лице.