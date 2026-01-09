Ричмонд
Мужчина ударил кулаком подростка за попадание снежком в воронежском сквере

По информации Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области, ведомство начало доследственную проверку по факту распространившихся в сети сообщений об избиении несовершеннолетнего взрослым мужчиной в одном из городских скверов.

Источник: Life.ru

В местных средствах массовой информации и Telegram-каналах появилось видео, на котором зафиксирован момент, когда мужчина подходит к группе подростков и наносит одному из них два удара кулаком в лицо. Согласно сообщениям очевидцев, конфликт возник из-за того, что подростки, играя в снежки, случайно попали снежком в мужчину, который гулял с ребенком.

В ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно, используя нецензурную брань и требуя, чтобы подростки покинули территорию сквера. Молодые люди отказались уходить, мотивируя это тем, что сквер является общественным местом, а попадание снежком было непреднамеренным. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его трясти, а затем нанёс ему два удара. В результате нападения у подростка оказалась разбита губа и образовалась гематома на лице.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в соцмедиа о применении насилия в отношении подростка, совершенного мужчиной в сквере, расположенном на территории Ленинского района города Воронежа».

