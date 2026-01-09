Атака ВСУ на Орел привела к отключению тепла и воды в нескольких районах

В Орле поврежден объект коммунальной инфраструктуры в результате атаки. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, из-за этого в городе приостановлена подача воды и тепла в трех районах.
— В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов, — написал Клычков в своем Telegram-канале.
На месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Работы ведутся в сложных погодных условиях.
8 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 66 украинских беспилотников над российскими регионами.