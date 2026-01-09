Атака ВСУ на Орел привела к отключению тепла и воды в нескольких районах

— В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов, — написал Клычков в своем Telegram-канале.