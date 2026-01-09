Ричмонд
Под Новосибирском угнали «ВАЗ-2106» и бросили его в Черепаново

Машину нашли брошенной в Черепаново.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском хозяин «ВАЗ-2106» заявил об угоне автомобиля. ЧП произошло вечером 8 января в городе Искитиме.

— Сегодня между 22:00—00:00 был угнан автомобиль «ВАЗ-2106» на улице Пушкина. Просьба сообщить любую информацию, — написал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Искитиме».

Мужчина обратился в полицию. По словам подписчиков, утром машину обнаружили за 53 километра в городе Черепаново.