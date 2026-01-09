Под Новосибирском угнали «ВАЗ-2106» и бросили его в Черепаново

Под Новосибирском хозяин «ВАЗ-2106» заявил об угоне автомобиля. ЧП произошло вечером 8 января в городе Искитиме.
Мужчина обратился в полицию. По словам подписчиков, утром машину обнаружили за 53 километра в городе Черепаново.
Машину нашли брошенной в Черепаново.
Мужчина обратился в полицию. По словам подписчиков, утром машину обнаружили за 53 километра в городе Черепаново.