В Хабаровском крае за сутки произошло четыре ДТП с пятью пострадавшими

Инспекторы ГИБДД выявили 13 водителей в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пять человек, зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. По данным ГИБДД края, за сутки случился один наезд на пешехода и три столкновения транспортных средств. Состояние пострадавших уточняется. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Всего за сутки инспекторы выявили 419 нарушений Правил дорожного движения. К ответственности привлечены 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов оштрафованы за непропуск пешеходов на переходах, а 24 пешехода — за нарушение правил перехода проезжей части.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Хабаровске: пять случаев управления в нетрезвом виде, десять — непропуска пешеходов и десять — нарушений со стороны пешеходов.