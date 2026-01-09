В Хабаровском крае за сутки произошло четыре ДТП с пятью пострадавшими

Четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пять человек, зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. По данным ГИБДД края, за сутки случился один наезд на пешехода и три столкновения транспортных средств. Состояние пострадавших уточняется. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего за сутки инспекторы выявили 419 нарушений Правил дорожного движения. К ответственности привлечены 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов оштрафованы за непропуск пешеходов на переходах, а 24 пешехода — за нарушение правил перехода проезжей части.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Хабаровске: пять случаев управления в нетрезвом виде, десять — непропуска пешеходов и десять — нарушений со стороны пешеходов.