В Хабаровском крае за сутки произошло четыре ДТП с пятью пострадавшими

Четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пять человек, зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. По данным ГИБДД края, за сутки случился один наезд на пешехода и три столкновения транспортных средств. Состояние пострадавших уточняется. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".