Демонстранты в Иране подожгли здание КСИР

В Иране протестующие подожгли здание Корпуса стражей исламской революции (фото из архива).
В Иране участники протестов подожгли здание, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом, со ссылкой на иранские источники, сообщает группа BBC News в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещена).
«Иранские демонстранты устроили поджог здания КСИР. Ряд улиц Тегерана в настоящее время перекрыт, демонстранты поджигают автомобили и другой транспорт», — пишет BBC News в соцсетях.
В районе протестов слышна стрельба, участники акций выкрикивают антиправительственные лозунги. По имеющимся данным, для усиления полиции в город стянуты армейские подразделения.
Ранее местные СМИ сообщали, что в протестных акциях приняли участие более 100 тысяч человек. Крупнейшие демонстрации проходят в Тегеране, при этом самые серьезные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган. Власти Ирана полностью отключили доступ к интернету на территории государства.