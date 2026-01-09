Полиция вернула красноярцу украденный кондуктором телефон. Подробности этой неоднозначной истории рассказали в пресс-службе ведомства. Дело было еще в июле 2025 года. 19-летний горожанин обратился в дежурную часть с заявлением: у него пропал гаджет. Цена телефона 10 тысяч рублей, но дело не в цене, а в том, что на нем многое завязано.