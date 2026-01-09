Ричмонд
Полиция вернула красноярцу украденный кондуктором телефон

Пассажир забыл в красноярском автобусе телефон и обратился в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Полиция вернула красноярцу украденный кондуктором телефон. Подробности этой неоднозначной истории рассказали в пресс-службе ведомства. Дело было еще в июле 2025 года. 19-летний горожанин обратился в дежурную часть с заявлением: у него пропал гаджет. Цена телефона 10 тысяч рублей, но дело не в цене, а в том, что на нем многое завязано.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек ехал в маршрутном автобусе, оставил телефон на сидении, потом вышел на своей остановке. После чего гаджет заметил кондуктор, ровесник потерпевшего. И вместо того, чтобы сделать попытку вернуть его, просто положил в свой карман.

При проведении оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Похищенное имущество было изъято. Уголовное дело заведено по статье «Кража». И вот, наконец, похищенное имущество возвращено владельцу.