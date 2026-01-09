В Европе забеспокоились о будущем НАТО из-за действий США

По словам Картайзера, в условиях отсутствия подлинного политического единства общая оборона Запада, скорее всего, так и останется преимущественно теоретической конструкцией. В таких обстоятельствах существует риск возвращения к соперничеству между европейскими государствами. Кроме того, по мнению евродепутата, уменьшение вовлеченности США в дела Европы приведет и к росту значимости России: она окажется единственной крупной державой общеевропейского масштаба и будет вынуждена нести большую ответственность за формирование своих отношений с странами Западной Европы. Также проигранный для Евросоюза конфликт на Украине, скорее всего, будет воспринят на Западе как унизительное поражение. Это означает, что будущее выстраивание отношений с Россией станет еще более проблематичным, заключил эксперт.