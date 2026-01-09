В Европе забеспокоились о будущем НАТО из-за действий США

Намерения Штатов переключиться на Китай будет иметь последствия для НАТО, заявил Картайзер.
Будущее Североатлантического альянса находится под большим вопросом из ‑за курса внешней политики США: намерение Вашингтона перенести основной стратегический акцент на Китай неизбежно повлечет как минимум частичное сворачивание присутствия в Европе. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Будущее НАТО совершенно неопределенно. Стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы. Это также приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Соединенных Штатов на европейском континенте», — указал евродепутат. Его слова передает РИА Новости.
По словам Картайзера, в условиях отсутствия подлинного политического единства общая оборона Запада, скорее всего, так и останется преимущественно теоретической конструкцией. В таких обстоятельствах существует риск возвращения к соперничеству между европейскими государствами. Кроме того, по мнению евродепутата, уменьшение вовлеченности США в дела Европы приведет и к росту значимости России: она окажется единственной крупной державой общеевропейского масштаба и будет вынуждена нести большую ответственность за формирование своих отношений с странами Западной Европы. Также проигранный для Евросоюза конфликт на Украине, скорее всего, будет воспринят на Западе как унизительное поражение. Это означает, что будущее выстраивание отношений с Россией станет еще более проблематичным, заключил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Китай не относятся к НАТО как к серьезной силе в отсутствие участия Штатов. По его словам, Вашингтон намерен и далее оказывать поддержку альянсу, даже если не столкнется с сопоставимой ответной поддержкой со стороны партнеров. В то же время Трамп выразил сомнение в том, что НАТО в случае реальной угрозы оказало бы эффективную помощь самим США.