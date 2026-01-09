Полиция Петербурга задержала 11 человек на протестах против сноса здания ВНИИБ

Жители города безуспешно пытались сохранить здание с 2019 года, когда было выдано разрешение на строительство жилого комплекса на его месте. Попытки признать ВНИИБ объектом культурного наследия провалились: КГИОП Санкт-Петербурга отказал в присвоении статуса, а судебная экспертиза, дошедшая до Верховного суда, не подтвердила исторической или архитектурной ценности строения. Ордер на снос был выдан в 2025 году, передает 78.ru.