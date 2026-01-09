Полиция Петербурга задержала 11 человек на протестах против сноса здания ВНИИБ

В Санкт-Петербурге в ходе протестной акции против демонтажа здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) силовики задержали 11 человек. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на областное МВД.
Задержанным вменяют административные и уголовные правонарушения, включая мелкое и обычное хулиганство. По данным источников, протестующие пытались остановить строительную технику, бросаясь под нее. Сообщается также об инциденте, когда один из активистов применил перцовый баллончик против сотрудника силовых структур.
Протестующие, скандируя «Снос незаконен», проникли на территорию демонтажа, чтобы встать между зданием и спецтехникой.
Жители города безуспешно пытались сохранить здание с 2019 года, когда было выдано разрешение на строительство жилого комплекса на его месте. Попытки признать ВНИИБ объектом культурного наследия провалились: КГИОП Санкт-Петербурга отказал в присвоении статуса, а судебная экспертиза, дошедшая до Верховного суда, не подтвердила исторической или архитектурной ценности строения. Ордер на снос был выдан в 2025 году, передает 78.ru.
