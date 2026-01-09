В Новосибирске подросток спас мужчину от гибели на морозе

В Новосибирске подросток спас мужчину, замерзавшего на улице в мороз −22 градуса. ЧП произошло в частном секторе Октябрьского района вечером 8 января.
Юноша выложил видео в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск». По словам автора, друг бросил нетрезвого мужчину лежать в снегу. Подросток вызвал скорую помощь и полицию.
— Средний переулок, Октябрьский район Новосибирска. Вот тут он лежал, я с ним разговаривал. Потом полиция приехала, затем реанимация. Его забрали в больницу, обморозил себе руки и ноги, — сообщил автор видео.
Новосибирцы похвалили поступок подростка:
— Родители воспитали отличного человека! Молодец мальчишка, не прошел мимо чужой беды, — сообщили подписчики.