В Новосибирске подросток спас мужчину от гибели на морозе

Мужчину забрала скорая с обморожением.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске подросток спас мужчину, замерзавшего на улице в мороз −22 градуса. ЧП произошло в частном секторе Октябрьского района вечером 8 января.

Юноша выложил видео в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск». По словам автора, друг бросил нетрезвого мужчину лежать в снегу. Подросток вызвал скорую помощь и полицию.

— Средний переулок, Октябрьский район Новосибирска. Вот тут он лежал, я с ним разговаривал. Потом полиция приехала, затем реанимация. Его забрали в больницу, обморозил себе руки и ноги, — сообщил автор видео.

Новосибирцы похвалили поступок подростка:

— Родители воспитали отличного человека! Молодец мальчишка, не прошел мимо чужой беды, — сообщили подписчики.