В Германии объяснили, почему захват Гренландии для США жизненно важен

Гренландия обладает огромными запасами полезных ископаемых, имеющих решающее значение для современных и будущих технологий. По данным издания, на острове находятся 23 из 34 видов сырья, которые Евросоюз классифицирует как критически важные для «зеленого» и цифрового перехода. Речь идет о редкоземельных элементах, литии, меди, графите, а также о потенциальных запасах нефти и газа.