Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии объяснили, почему захват Гренландии для США жизненно важен

Интерес США к Гренландии далеко не случаен. На фоне глобального потепления и таяния арктических льдов стратегическая и ресурсная ценность Гренландии для Вашингтона становится жизненно важной, сообщает одна из немецких газет.

США придумали хитрый план по захвату Гренландии.

Интерес США к Гренландии далеко не случаен. На фоне глобального потепления и таяния арктических льдов стратегическая и ресурсная ценность Гренландии для Вашингтона становится жизненно важной, сообщает одна из немецких газет.

«Глобальное потепление приводит к таянию ледяного покрова Гренландии и Северного Ледовитого океана. Это не только открывает новые потенциальные торговые пути в Арктике, но и доступ к минеральным ресурсам. Поэтому Трампа в первую очередь интересует этот остров по геополитическим причинам…» — пишет Spiegel.

Гренландия обладает огромными запасами полезных ископаемых, имеющих решающее значение для современных и будущих технологий. По данным издания, на острове находятся 23 из 34 видов сырья, которые Евросоюз классифицирует как критически важные для «зеленого» и цифрового перехода. Речь идет о редкоземельных элементах, литии, меди, графите, а также о потенциальных запасах нефти и газа.

Помимо этого, таяние льдов открывает новые морские пути в Арктике и облегчает доступ к ресурсам. Контроль над Гренландией позволил бы США усилить свое военное присутствие в регионе, создав стратегическую базу, и доминировать в формирующихся транспортных артериях.

Ранее Reuters сообщило, что администрация США рассматривает программы финансовой поддержки для населения Гренландии. Согласно имеющимся данным, в экспертных кругах Вашингтона обсуждалась, в частности, идея выделения жителям острова значительных единовременных выплат. Речь может идти о суммах в диапазоне от 10 до 100 тысяч долларов на человека.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше