Во Львове и области прозвучали взрывы: что сейчас происходит в регионе

В регионе зафиксированы взрывы.
Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов во Львове, произошедших во время действия воздушной тревоги. По данным депутата городского совета Игоря Зинкевича, в одном из населенных пунктов Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. Кроме того, как отмечается в telegram-канале агентства «Укринформ», в Киеве также были слышны взрывы. Причина подобного в обоих регионах пока не уточняется. Что происходит во Львове и области на данный момент — в материале URA.RU.
Что случилось в городе и области.
«Страна.ua» сообщило о взрывах, прогремевших во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги. Такой режим ввели в 02:13 по местному времени.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги действует на всей территории страны. Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в области. Что именно получило повреждения — пока неизвестно.
В области зафиксированы проблемы с газом.
В одном из населенных пунктов региона зафиксированы перебои в газоснабжении. Об этом сообщил в telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич. По его данным, проблемы возникли в селе Рудно. По словам депутата, местные жители пишут, что газа практически нет: газовая конфорка на кухне едва горит, котел погас.