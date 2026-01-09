Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове и области прозвучали взрывы: что сейчас происходит в регионе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов во Львове, произошедших во время действия воздушной тревоги. По данным депутата городского совета Игоря Зинкевича, в одном из населенных пунктов Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. Кроме того, как отмечается в telegram-канале агентства «Укринформ», в Киеве также были слышны взрывы. Причина подобного в обоих регионах пока не уточняется. Что происходит во Львове и области на данный момент — в материале URA.RU.

В регионе зафиксированы взрывы.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов во Львове, произошедших во время действия воздушной тревоги. По данным депутата городского совета Игоря Зинкевича, в одном из населенных пунктов Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. Кроме того, как отмечается в telegram-канале агентства «Укринформ», в Киеве также были слышны взрывы. Причина подобного в обоих регионах пока не уточняется. Что происходит во Львове и области на данный момент — в материале URA.RU.

Что случилось в городе и области.

«Страна.ua» сообщило о взрывах, прогремевших во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги. Такой режим ввели в 02:13 по местному времени.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги действует на всей территории страны. Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в области. Что именно получило повреждения — пока неизвестно.

В области зафиксированы проблемы с газом.

В одном из населенных пунктов региона зафиксированы перебои в газоснабжении. Об этом сообщил в telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич. По его данным, проблемы возникли в селе Рудно. По словам депутата, местные жители пишут, что газа практически нет: газовая конфорка на кухне едва горит, котел погас.