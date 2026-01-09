Во Львове и области прозвучали взрывы: что сейчас происходит в регионе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов во Львове, произошедших во время действия воздушной тревоги. По данным депутата городского совета Игоря Зинкевича, в одном из населенных пунктов Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. Кроме того, как отмечается в telegram-канале агентства «Укринформ», в Киеве также были слышны взрывы. Причина подобного в обоих регионах пока не уточняется. Что происходит во Львове и области на данный момент — в материале URA.RU.