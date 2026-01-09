Ричмонд
В Киеве наступил блэкаут

Киев столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении в результате волны взрывов. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением», — написал мэр в своем telegram-канале.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о мощных взрывах как в Киеве, так и во Львове. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил о возникших проблемах с газоснабжением. Подробнее — в материале URA.RU.