В Киеве наступил блэкаут

В Киеве после серии взрывов произошли перебои со светом.
Киев столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении в результате волны взрывов. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«Произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением», — написал мэр в своем telegram-канале.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о мощных взрывах как в Киеве, так и во Львове. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил о возникших проблемах с газоснабжением. Подробнее — в материале URA.RU.