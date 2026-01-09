Трамп анонсировал встречу с лидером оппозиции Венесуэлы и приготовился принять премию мира

Трамп ждет встречи с Мачадо.
Президент США встретится с идером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. По словам американского главы, политик посетит Штаты уже на следующей неделе.
В своем заявлении в эфире Fox News Трамп охарактеризовал Мачадо как «очень приятного человека» и выразил готовность к диалогу. Однако наиболее примечательным стало его заявление о Нобелевской премии мира. Трамп сообщил, что ожидает принять эту награду от Мачадо.
При этом ранее The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп не планирует помогать лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо занять пост главы страны. Как передает 360.ru, такое решение связано с тем, что Мачадо не уступила ему Нобелевскую премию мира в 2025 году.