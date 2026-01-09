Украина атаковала Орловскую, Белгородскую, Курскую и Ленинградскую области: карта атак БПЛА за 9 января

Опасность БПЛА ночью объявляли в Ленинградской и Курской областях.
В ночь на 9 января украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Орловской и Белгородской областях дроны ударили по объектам коммунальной инфраструктуры, сейчас там ведутся восстановительные работы. В целях безопасности временно приостанавливали работу аэропорты в Пскове, Калуге и Санкт-Петербурге. В Северной столице и Курской области также объявили опасность атаки БПЛА. Подробнее о ночной атаке Украины по РФ — в материале URA.RU.
Легенда карты.
Орловская область.
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что из-за атаки украинского дрона был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в Орле. После этого специалисты перезапускали системы водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. Как написал он в своем telegram-канале, в Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.
После удара на место оперативно прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Восстановительные работы ведутся в сложных погодных условиях, написал Клычков.
Белгородская область.
Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. За 20 минут до этого в регионе объявили ракетную опасность. По его словам, объект инфраструктуры получил серьезные повреждения. На место оперативно приехали службы. «Информация о последствиях уточняется», — написал он в своем telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.
Курская область.
Главы регионов при ракетной опасности призывают отправляться в укрытие, а лучше — в подвальные помещения.
Около 00:00 по мск в Курской области объявили ракетную опасность, однако через 25 минут сообщили об отбое. В эту же минуту в местном Оперштабе заявили об опасности атаки БПЛА, но через три часа также сообщили об отмене.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написали тогда в telegram-канале Оперштаба. О последствиях и пострадавших информации нет.
Ленинградская область.
В 01:03 по местному времени в Ленинградской области объявили опасность БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в соцсетях. Он предупредил, что из-за этого может снизиться скорость мобильного интернета. Через 15 минут он рассказал, что опасность была отменена.
Ограничения полетов.
В ночь на пятницу временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели три аэропорта. Так, это коснулось воздушных гаваней Пулково (Санкт-Петербург), Гребцово (Калуга) и Пскова. При этом, как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, в аэропорт в Петербурге принимал и выпускал самолеты по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняты.