Трамп высказался о трудности принятия решения об атаке на Венесуэлу

По словам Трампа, решение по Венесуэле не было сложным для Белого дома.
Решение о проведении операции по Венесуэлы не было трудным для президента США Дональда Трампа. Захвата главы государства Николаса Мадуро якобы хотели как и республиканцы, так и демократы, заявил американский президент, пишут иностранные журналисты.
«Это было несложное решение. Демократы хотели его, и республиканцы хотели его, но ни у кого не было того, что нужно, чтобы поймать его», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Речь идет о военной операции США по Венесуэле и захвате президента Мадуро с женой 3 января.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для США.
По данным иностранных журналистов, Мадуро и его супруга получили травмы, ударившись о дверь, когда пытались убежать от американских военнослужащих. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал США немедленно освободить Мадуро и Флорес.