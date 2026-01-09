Трамп поставил Киеву жесткое условие

Трамп не устанавливает временные рамки для урегулирования конфликта.
Президент США Дональд Трамп не готов обещать сохранение или увеличение американской поддержки Украине, если урегулирование конфликта затянется. Об этом сообщил сам американский лидер.
«Трамп дал понять, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины», — пишет The New York Times (NYT). Глава США дал интервью изданию.
В своих высказываниях Трамп также отказался устанавливать какие-либо временные рамки для завершения конфликта на Украине. Он по-прежнему убежден в стремлении России к миру.
Ранее президент США заявил, что без его действий Россия к настоящему моменту установила бы контроль над всей территорией Украины. Кроме того, Трамп сослался на свои достижения в рамках НАТО, отметив, что благодаря его политике союзникам удалось добиться роста оборонных расходов.