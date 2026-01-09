Трамп поставил Киеву жесткое условие

Ранее президент США заявил, что без его действий Россия к настоящему моменту установила бы контроль над всей территорией Украины. Кроме того, Трамп сослался на свои достижения в рамках НАТО, отметив, что благодаря его политике союзникам удалось добиться роста оборонных расходов.