Трамп раскрыл свои требования к Венесуэле

Вашингтон получает «все желаемое» от новых властей Венесуэлы — после захвата президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в интервью.

По словам Трампа, Вашингтон попросил освободить и политзаключенных.

Вашингтон получает «все желаемое» от новых властей Венесуэлы — после захвата президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в интервью.

Сейчас США получают «все желаемое» от нового руководства Венесуэлы, сообщил Трамп в интервью Fox News. По его словам, Вашингтон попросил новые власти государства освободить политзаключенных. Кроме того, он подчеркнул, что США получит сотни миллиардов или даже триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы.

3 января США атаковали Венесуэлу. В течение нескольких часов стало известно о захвате американцами Мадуро. Позже президент Трамп заявил, что в результате действий его военных никто не пострадал. Уже после Washington Post сообщил, что 75 человек погибли во время операции США в Венесуэле. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за американцев как минимум погибли жители Кубы и самой Венесуэлы. После похищения Мадуро Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
