Трамп раскрыл свои требования к Венесуэле

3 января США атаковали Венесуэлу. В течение нескольких часов стало известно о захвате американцами Мадуро. Позже президент Трамп заявил, что в результате действий его военных никто не пострадал. Уже после Washington Post сообщил, что 75 человек погибли во время операции США в Венесуэле. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за американцев как минимум погибли жители Кубы и самой Венесуэлы. После похищения Мадуро Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента.