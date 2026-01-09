В Киеве вслед за Львовом зафиксированы взрывы: ситуация в столице Украины к этому часу

В Киеве слышны взрывы, сообщили власти города.
В течение ночи в столице Украины были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, в городе отмечались перебои в подаче электроэнергии.
В настоящее время в Киеве, а также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Местные средства массовой информации передают сообщения о многочисленных взрывах не только в столице страны, но и во Львове. Что происходило в Киеве этой ночью — в материале URA.RU.
В столице прогремели взрывы.
В Киеве была зафиксирована серия взрывов. Об этом первоначально проинформировало агентство «Укринформ». Впоследствии стало известно о четвертой и пятой сериях взрывов, прогремевших в городе в течение ночи.
На фоне взрывов зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в украинской столице. По его данным, в ряде районов города зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.
Во Львове также были слышны звуки взрывов.
По всей территории Украины сегодня была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о серии взрывов не только в столице страны, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич заявил, что на этом фоне во Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. По его данным, проблемы возникли в селе Рудно.