В Киеве вслед за Львовом зафиксированы взрывы: ситуация в столице Украины к этому часу

По всей территории Украины сегодня была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о серии взрывов не только в столице страны, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич заявил, что на этом фоне во Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. По его данным, проблемы возникли в селе Рудно.