В Киеве вслед за Львовом зафиксированы взрывы: ситуация в столице Украины к этому часу

В течение ночи в столице Украины были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, в городе отмечались перебои в подаче электроэнергии.

В Киеве слышны взрывы, сообщили власти города.

В течение ночи в столице Украины были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, в городе отмечались перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время в Киеве, а также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Местные средства массовой информации передают сообщения о многочисленных взрывах не только в столице страны, но и во Львове. Что происходило в Киеве этой ночью — в материале URA.RU.

В столице прогремели взрывы.

В Киеве была зафиксирована серия взрывов. Об этом первоначально проинформировало агентство «Укринформ». Впоследствии стало известно о четвертой и пятой сериях взрывов, прогремевших в городе в течение ночи.

На фоне взрывов зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в украинской столице. По его данным, в ряде районов города зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Во Львове также были слышны звуки взрывов.

По всей территории Украины сегодня была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о серии взрывов не только в столице страны, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич заявил, что на этом фоне во Львовской области зафиксированы перебои в газоснабжении. По его данным, проблемы возникли в селе Рудно.