Трамп рассказал о желаниях Путина, касающихся Украины

Ранее Трамп сообщал, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине. Однако деталей беседы он не раскрывал. Тогда же американский лидер отметил, что, по его убеждению, Путин заинтересован в завершении ситуации, а само урегулирование, несмотря на смену позиций сторон, находится «ближе, чем когда-либо».