Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве начались перебои с водоснабжением после взрывов

В Киеве, столице Украины, начались перебои с водоснабжением после взрывов. Об этом 9 января сообщил мэр города Виталий Кличко.

Источник: Reuters

«В Киеве в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что во Львове и в Киеве были зафиксированы взрывы. Позднее во Львовской области появились проблемы с газом.