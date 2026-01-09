В Киеве начались перебои с водоснабжением после взрывов

«В Киеве в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что во Львове и в Киеве были зафиксированы взрывы. Позднее во Львовской области появились проблемы с газом.
