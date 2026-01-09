Трамп объяснил свою доктрину «Донро»

Трамп напомнил о доктрине «Донро».
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свою внешнеполитическую концепцию, которую он называет доктриной «Донро», как инструмент обеспечения безопасности для стран Западного полушария. Ранее Трамп призвал не забывать о доктрине, согласно которой США рассматриваются как зона, закрытая для вмешательства внешних держав.
«Я так ее не называл, но они называют это “доктриной Донро”, которая, по сути, обеспечивает безопасность для этой части мира. Все довольно просто. Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну», — заявил американский лидер для телеканала Fox News.
В начале января Дональд Трамп заявил, что традиционная доктрина Монро теперь, по его словам, носит название «Донро» в его честь. Это связано с тем, что нынешняя администрация якобы сумела превзойти задачи, заложенные в этой исторической внешнеполитической линии.
Ранее в Штатах была обнародована обновленная Стратегия национальной безопасности, в которой все западное полушарие Земли фактически объявлено зоной исключительных интересов Вашингтона. По оценкам датских экспертов, США продолжают уделять повышенное внимание Гренландии, и подобная концентрация интереса, как отмечают аналитики, усиливает риск разведывательной деятельности и попыток дальнейшего влияния на все составляющие Королевства Дания. Об этом пишет «Царьград».