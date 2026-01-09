Трамп усилил свои угрозы в адрес Ирана и пообещал ему коллапс

Трамп допускает, что США могут нанести «сильный удар» по руководству Ирана.
Президент США Дональд Трамп вновь резко ужесточил риторику в адрес Ирана. Он предупредил, что Вашингтон может нанести «сильный удар» по иранскому руководству в случае гибели протестующих.
В эфире Fox News Трамп подтвердил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг протестов. Американский лидер не исключил, что внутренние волнения могут привести к серьезным потрясениям в исламской республике, вплоть до ее коллапса.
Ранее президент США заявил о готовности страны нанести новый удар по Ирану в случае необходимости. Трамп отметил, что дела у Ирана идут неважно. Глава Штатов предупредил, что если иранская сторона начнет убивать людей, то США нанесут очень сильный удар.