Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп усилил свои угрозы в адрес Ирана и пообещал ему коллапс

Президент США Дональд Трамп вновь резко ужесточил риторику в адрес Ирана. Он предупредил, что Вашингтон может нанести «сильный удар» по иранскому руководству в случае гибели протестующих.

Трамп допускает, что США могут нанести «сильный удар» по руководству Ирана.

Президент США Дональд Трамп вновь резко ужесточил риторику в адрес Ирана. Он предупредил, что Вашингтон может нанести «сильный удар» по иранскому руководству в случае гибели протестующих.

В эфире Fox News Трамп подтвердил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг протестов. Американский лидер не исключил, что внутренние волнения могут привести к серьезным потрясениям в исламской республике, вплоть до ее коллапса.

Ранее президент США заявил о готовности страны нанести новый удар по Ирану в случае необходимости. Трамп отметил, что дела у Ирана идут неважно. Глава Штатов предупредил, что если иранская сторона начнет убивать людей, то США нанесут очень сильный удар.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше