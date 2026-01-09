Ричмонд
Трамп объяснил, почему решил резко увеличить военный бюджет

Увеличение военного бюджета США будет обусловлено наличием реальных угроз для страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью.

В 2027 году военный бюджет США должен составить 1,5 триллиона долларов.

«Это необходимо, поскольку существуют вполне реальные угрозы», — сказал Трамп в интервью Fox News. Ранее Трамп заявлял, что в следующем году военный бюджет страны должен составить 1,5 триллиона долларов.

Трамп ранее также сообщил, что увеличение бюджета станет возможным благодаря значительным доходам, полученным от таможенных пошлин, взимаемых с других стран. Трамп отметил, что введенные тарифы обеспечивают поступление в бюджет колоссальных сумм, которые ранее, в том числе при администрации Джо Байдена, было трудно вообразить, пишет Life.ru.

