Трамп объяснил, почему решил резко увеличить военный бюджет

Трамп ранее также сообщил, что увеличение бюджета станет возможным благодаря значительным доходам, полученным от таможенных пошлин, взимаемых с других стран. Трамп отметил, что введенные тарифы обеспечивают поступление в бюджет колоссальных сумм, которые ранее, в том числе при администрации Джо Байдена, было трудно вообразить, пишет Life.ru.