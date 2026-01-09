Трамп спрогнозировал смерть для Кубы

Трамп считает, что Кубе не прожить без венесуэльской нефти.
Без поставок нефти из Венесуэлы не сможет выжить Куба. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью.
«Куба не сможет прожить без нефти Венесуэлы», — заявил Трамп в интервью Fox News. При этом врио президента Делми Родригес заявила, что страна готова к заключению международных соглашений в сфере энергетики на принципах взаимной выгоды и уважения.
3 января США атаковали Венесуэлу. В течение нескольких часов стало известно о захвате американцами президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. 5 января в Нью-Йорке прошло первое судебное заседание по делу задержанного Мадуро. Глава южноамериканского государства сделал ряд громких заявлений — он отказался признавать себя виновным в «наркотерроризме» и определил свой статус как «военнопленный». Подробнее об этом — узнаете из материала URA.RU.