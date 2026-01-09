Трамп поддержал новые санкции против России

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил инициативу об усилении санкций против России, которая может пройти на следующей неделе. Грэм сообщил, что над двухпартийным законопроектом о санкциях работали в течение многих месяцев.