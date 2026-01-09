Ричмонд
Трамп поддержал новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, ужесточающий санкционное давление на Россию. Об этом сообщил сам американский лидер.

Трамп одобрил новые санкции.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что, одобряя закон, он надеется, что использовать новые санкции против Москвы не придется. Такие слова прозвучали в эфире Fox News.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил инициативу об усилении санкций против России, которая может пройти на следующей неделе. Грэм сообщил, что над двухпартийным законопроектом о санкциях работали в течение многих месяцев.

