США подняли в воздух самолет-разведчик накануне истечения ядерной сделки

Над несколькими штатами был замечен американский самолет Boeing WC-135R Constant Phoenix (архивное фото).
Над рядом американских штатов 8 января был зафиксирован полет самолета ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix, предназначенного для регистрации следов ядерной активности. Появление этого борта вызвало обеспокоенность у части наблюдателей из-за того, что подобное произошло накануне истечения ядерной сделки. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Этот рейс состоялся в тот момент, когда срок действия американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-3) истекает 5 февраля», — говорится в материале. Как отмечают специалисты, полеты WC-135R внутри страны выполняются для проверки и калибровки бортовых систем, а также для измерения фонового радиационного фона. Однако именно нынешний рейс из-за Договора СНВ-3 вызвал оживленную реакцию и волну комментариев в соцсетях.
СНВ-III представляет собой двусторонний договор между Россией и США, определяющий предельные размеры стратегических ядерных арсеналов обеих стран. Его полное название — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ был подписан в апреле 2010 года в Праге, вступил в силу в феврале 2011 года и изначально заключался на десятилетний срок с возможностью однократного продления еще на пять лет. В 2021 году эта опция была реализована.
К 2018 году стороны выполнили установленные договором обязательства по сокращению вооружений. Однако в феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в соглашении. Окончательно действие договора прекратится в феврале 2026 года.