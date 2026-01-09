США подняли в воздух самолет-разведчик накануне истечения ядерной сделки

СНВ-III представляет собой двусторонний договор между Россией и США, определяющий предельные размеры стратегических ядерных арсеналов обеих стран. Его полное название — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ был подписан в апреле 2010 года в Праге, вступил в силу в феврале 2011 года и изначально заключался на десятилетний срок с возможностью однократного продления еще на пять лет. В 2021 году эта опция была реализована.