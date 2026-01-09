Трамп раскрыл, чем будут заниматься США на Украине в случае заключения мирного соглашения

Трамп заявил, что США будет отводиться второстепенная роль в случае заключения мира.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штатам отводится второстепенная роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего оказание военной помощи Украине при нападении на ее территорию. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты», — отметил глава Белого дома в беседе с газетой. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что кабинет намерен вынести на рассмотрение парламента вопрос о возможной отправке британских военнослужащих на территорию Украины.
По его словам, подобное решение может быть принято после установления режима прекращения огня и заключения мирного соглашения. В ответ на это канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что размещение в стране военного контингента западных стран не может быть осуществлено без согласия России.