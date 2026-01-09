Трамп ответил на вопрос о разговоре с Путиным после захвата «Маринеры»

В начале января 2026 года в нейтральных водах Северной Атлантики американцами был задержан танкер «Маринера», шедший под российским флагом. Российские политологи уже расценили как акт пиратства, нарушающий международные нормы. Позже стало известно, что изначально судно плавало под флагом Гайаны, но сменило курс, ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан и получило от капитана порта Сочи временную регистрацию под российским флагом. Подробнее — в материале URA.RU.