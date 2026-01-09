Попытка сноса ВНИИБ обернулась задержаниями в Санкт-Петербурге: что известно

«Задержаны 11 человек», — сообщил источник в правоохранительных органах в ТАСС.
По его словам, пока неизвестно, какие именно правонарушения вменяются этим людям, и кем они являются — рабочими, производившими демонтаж, или активистами, пытавшимися ему помешать. Комментарий от представителя застройщика на момент публикации новости получить не удалось.
Конфликт вокруг исторического здания имеет давнюю историю. КГИОП Петербурга ранее уже обращался в полицию в связи с незаконными работами по демонтажу. Важно отметить, что в конце 2025 года в комитет поступило заявление о включении здания ВНИИБ в реестр объектов культурного наследия. На период рассмотрения этой заявки сооружение обладает всеми признаками охраняемого памятника, и любые работы по его сносу являются противозаконными. Этот правовой нюанс стал ключевым в текущем противостоянии.
Общественный резонанс вокруг судьбы здания в стиле сталинского неоклассицизма, построенного в 1955—1957 годах, не утихает годами. Активисты регулярно проводят у его стен акции протеста, выступая против сноса и планов по возведению на этом месте многоквартирного дома. Горожане даже подавали судебные иски как к Гостройнадзору с требованием остановить строительство, так и к КГИОП — за отказ включить здание в список охраняемых объектов. Несмотря на то, что последние годы сооружение использовалось как бизнес-центр и находилось в частной собственности, его историческая ценность продолжает вызывать споры.
Напомним, снос здания начался 8 января.