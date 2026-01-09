Попытка сноса ВНИИБ обернулась задержаниями в Санкт-Петербурге: что известно

Общественный резонанс вокруг судьбы здания в стиле сталинского неоклассицизма, построенного в 1955—1957 годах, не утихает годами. Активисты регулярно проводят у его стен акции протеста, выступая против сноса и планов по возведению на этом месте многоквартирного дома. Горожане даже подавали судебные иски как к Гостройнадзору с требованием остановить строительство, так и к КГИОП — за отказ включить здание в список охраняемых объектов. Несмотря на то, что последние годы сооружение использовалось как бизнес-центр и находилось в частной собственности, его историческая ценность продолжает вызывать споры.