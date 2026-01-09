Ричмонд
Китай сообщил о неразумной политике США в ядерной сфере

Ядерный потенциал Китая существенно уступает арсеналу США, поэтому призывы к Пекину начать переговоры о его сокращении являются необоснованными. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

В Китае заявили о небольшом арсенале ядерного оружия.

«Неразумно призывать Пекин к переговорам по его (ядерного арсенала — прим. URA.RU) сокращению», — отметили в посольстве страны. Информацию передает РИА Новости.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что 8 января над территорией нескольких американских штатов был замечен самолет ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix, специально предназначенный для обнаружения и регистрации следов ядерной активности в атмосфере. Появление этого воздушного судна вызвало обеспокоенность у части экспертов и наблюдателей, поскольку его полет совпал по времени с приближением срока истечения действия ядерного соглашения в феврале 2026 года.