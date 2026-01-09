Трамп заговорил о связи между захватом Мадуро и снижением цен на нефть

Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть.
Президент США Дональд Трамп s напрямую связал проведенную американскими вооруженными силами операцию по захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро со снижением мировых цен на нефть. Это было одной из целей действий Вашингтона.
«Это означает более низкие цены на нефть во всем мире, что отлично для всех. Это означает более низкие цены на нефть для Америки, которые я снизил», — заявил Трамп в эфире Fox News.
Он пояснил, что смена власти в Каракасе откроет доступ в страну для крупных международных нефтяных компаний. «Они заработают много денег, и часть этих денег достанется Венесуэле, а часть — нам. И мы принесли стабильность в регион. Мы принесли стабильность и значительно снизили цены на нефть», — утверждает политик.
В качестве доказательства успеха Трамп привел текущие цены на бензин в США, которые, по его словам, составляют около 1,99 доллара за галлон. Он контрастировал эти цифры с периодом президентства Джо Байдена, когда, по его утверждению, цена доходила до 4,5−5 долларов за галлон.
Ранее независимый эксперт в области энергетики Кирилл Родионов заявил, что к концу 2020-м годоы нефтяная отрасль Венесуэлы ожидает перестройки и роста добычи. На это, как передает «Царьград», американские компании готовы вложить более 100 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры.