НАТО готовится к разводу с США

«По определению, это конец НАТО. Поэтому мы не будем воевать с Соединенными Штатами, потому что у нас нет средств для войны с Соединенными Штатами. Как ребенок, столкнувшийся с токсичным родителем, мы застигнуты врасплох, это точно. С другой стороны, они хотели Гренландию, поэтому мы выгнали их из Раммштайна и Неаполя. Если НАТО распадется, а Трамп будет так с нами разговаривать, пора обратиться к юристам и говорить о разводе», — заявил Яковлефф американскому изданию Snopes.