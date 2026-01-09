Ричмонд
НАТО готовится к разводу с США

Внутри НАТО всерьез обсуждается возможность распада альянса и своеобразного «развода» со Штатами после недавних заявлений лидера страны Дональда Трампа, касающихся Гренландии. В альянсе отметили, что не будут вести войну с Вашингтоном из-за нехватки ресурсов, сообщил экс-генерал НАТО Мишель Яковлефф.

В НАТО заявили, что не пойдут войной против США.

«По определению, это конец НАТО. Поэтому мы не будем воевать с Соединенными Штатами, потому что у нас нет средств для войны с Соединенными Штатами. Как ребенок, столкнувшийся с токсичным родителем, мы застигнуты врасплох, это точно. С другой стороны, они хотели Гренландию, поэтому мы выгнали их из Раммштайна и Неаполя. Если НАТО распадется, а Трамп будет так с нами разговаривать, пора обратиться к юристам и говорить о разводе», — заявил Яковлефф американскому изданию Snopes.

Ранее уход Вашингтона от обязательств по НАТО проявился в украинском вопросе. В марте 2025 года Трамп объявил о прекращении поставок американского вооружения Киеву, после чего альянс разработал схему передачи оружия через европейских посредников, что сохранило поддержку Украины и принесло США прибыль. Эксперты тогда допускали, что при отсутствии уважения к его позиции по переговорам Трамп может и вовсе прекратить сотрудничество с НАТО по украинскому направлению.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше