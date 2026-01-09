В Омске в ДТП с тремя машинами пострадали четверо детей

Вечером 8 января в Кировском округе Омска произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали четверо детей. Подробности сообщили в полиции.
Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 20:35. По предварительным данным, 36-летняя омичка за рулем «Ниссана» выезжала с прилегающей территории на улице 70 лет Октября и не уступила дорогу фуре.
«От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем “Тойота”, который вела 41-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фото: УМВД России по Омской области.
В результате происшествия пострадали двое детей в «Ниссане» — 11-летний мальчик и годовалая девочка, а также двое несовершеннолетних в «Тойоте» — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Всех их перевозили в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Медики осмотрели участников ДТП.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются в ходе проверки.
Фото: УМВД России по Омской области.
Ранее мы писали, что председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался жутким качеством воды в Омской области.