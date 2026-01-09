Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в ДТП с тремя машинами пострадали четверо детей

«Ниссан» не уступил дорогу грузовику, фуру вынесло на встречку и она столкнулась с «Тойотой».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 января в Кировском округе Омска произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали четверо детей. Подробности сообщили в полиции.

Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 20:35. По предварительным данным, 36-летняя омичка за рулем «Ниссана» выезжала с прилегающей территории на улице 70 лет Октября и не уступила дорогу фуре.

«От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем “Тойота”, который вела 41-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото: УМВД России по Омской области.

В результате происшествия пострадали двое детей в «Ниссане» — 11-летний мальчик и годовалая девочка, а также двое несовершеннолетних в «Тойоте» — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Всех их перевозили в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Медики осмотрели участников ДТП.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области.

Ранее мы писали, что председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался жутким качеством воды в Омской области.