Американский журналист назвал честью свое включение в базу «Миротворца»*
Американский журналист и геополитический аналитик Кристофер Хелали считает честью попадание в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ). По словам Хелали, в этот список включают тех, кто борется с распространением «бандеровской и неонацистской идеологии».
«Для меня честь быть включенным туда вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир…» — сказал Хелали в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что эти люди противостоят «фашистской, неонацистской и бандеровской идеологии».
Журналист также отметил, что не удивлен тому, что киевский режим делает мишенью тех, кто рассказывает правду о событиях переворота на Украине в 2014 году и агрессии Киева против жителей Донбасса. Хелали признал, что он и многие другие из списка принимают меры предосторожности, но указал, что само существование базы считает серьезным преступлением против свободы слова.
Данные американского аналитика были внесены в базу «Миротворца» в начале декабря 2025 года. В опубликованной на сайте информации его обвиняют в нарушении государственной границы Украины, публичной поддержке России и покушении на территориальную целостность страны.
* «Миротворец» признан экстремистским в РФ.