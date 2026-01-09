Журналист также отметил, что не удивлен тому, что киевский режим делает мишенью тех, кто рассказывает правду о событиях переворота на Украине в 2014 году и агрессии Киева против жителей Донбасса. Хелали признал, что он и многие другие из списка принимают меры предосторожности, но указал, что само существование базы считает серьезным преступлением против свободы слова.