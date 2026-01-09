ВСУ сбивают свои беспилотники на всякий случай

«В небе так много беспилотников, что, как рассказывали украинские солдаты, они иногда не могли определить, к какой стороне принадлежит тот или иной беспилотник, и вместо этого пытались сбить их все на всякий случай», — говорится в материале. Ранее основатель учебного центра по подготовке операторов беспилотников Максим Кондратьев сообщил, что в связи с ударами ВС России Украина переносит производство дронов за пределы страны — на предприятия, расположенные в государствах Балтии, включая Литву, Латвию и Эстонию.