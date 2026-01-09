Ричмонд
ВСУ сбивают свои беспилотники на всякий случай

ВСУ сбивают и свои дроны в том числе, говорится в материале.

Россия и Украина фактически вступили в гонку в сфере разработки беспилотников. По свидетельствам ВСУ, которые приводит издание Business Insider, плотность БПЛА в воздухе порой настолько высока, что бойцы не всегда могут определить их принадлежность и сбивают также и свои дроны «на всякий случай».

«В небе так много беспилотников, что, как рассказывали украинские солдаты, они иногда не могли определить, к какой стороне принадлежит тот или иной беспилотник, и вместо этого пытались сбить их все на всякий случай», — говорится в материале. Ранее основатель учебного центра по подготовке операторов беспилотников Максим Кондратьев сообщил, что в связи с ударами ВС России Украина переносит производство дронов за пределы страны — на предприятия, расположенные в государствах Балтии, включая Литву, Латвию и Эстонию.

По его оценке, это дает понимание новых потенциальных направлений для будущих атак. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, подчеркнул, что Варшава играет активную роль в поставках вооружений Киеву и оказывает содействие в приобретении зарубежных образцов вооружения.

