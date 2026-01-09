В США начался бум на российские сладости

Больше всего из российских сладостей США покупают выпечку, говорится в данных статслужбы.
США в период с января по октябрь 2025 года увеличили импорт российских кондитерских изделий до максимального за отчетный период с 2021 года уровня. Такие выводы следуют из расчетов журналистов на основе статистики американской службы официальной статистики.
«Поставки выросли на 13% в годовом выражении, и уже более чем вдвое — с 2023 года. Согласно расчетам, это максимум за десять месяцев с 2021 года», — передает РИА Новости данные от статслужб.
За первые десять месяцев года американские компании ввезли из России карамель, шоколад и кондитерскую выпечку на общую сумму пять миллионов долларов. Основной объем закупок пришелся на выпечку: ее импорт за указанный период вырос на 23% в годовом выражении и достиг 2,1 миллиона долларов. Существенный рост продемонстрировали и поставки карамели: объем ее ввоза увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 миллиона долларов.
В то же время импорт российского шоколада за январь-октябрь сократился на 10% в годовом исчислении, до 1,9 миллиона долларов. При этом, несмотря на снижение совокупного объема закупок шоколадной продукции, в октябре Россия поставила в США сладости на 392,7 тысячи долларов. Это на 27% больше, чем в сентябре, и, согласно проведенным расчетам, является максимальным месячным показателем с января 2022 года, когда объем ввоза российского шоколада в США достигал 460,6 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в период с января по август 2025 года увеличил объем импорта кондитерской продукции из России до 14 млн евро. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства Евростат. Так, за восемь месяцев 2025 года в страны ЕС было поставлено российских сладостей на сумму 13,5 млн долларов, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Согласно статистике, свыше шести миллионов долларов пришлось на импорт шоколада и изделий из него, более четырех миллионов долларов — на хлебобулочные кондитерские изделия.