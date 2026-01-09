В США начался бум на российские сладости

Ранее сообщалось, что Европейский союз в период с января по август 2025 года увеличил объем импорта кондитерской продукции из России до 14 млн евро. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства Евростат. Так, за восемь месяцев 2025 года в страны ЕС было поставлено российских сладостей на сумму 13,5 млн долларов, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Согласно статистике, свыше шести миллионов долларов пришлось на импорт шоколада и изделий из него, более четырех миллионов долларов — на хлебобулочные кондитерские изделия.