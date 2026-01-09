Ричмонд
В Германии призвали Данию уступить США в вопросе с Гренландией

Данию и Европу призвали предложить США «негласную уступку» в вопросе размещения военных баз в стратегически важной Гренландии. Такое предложение выдвинул представитель Христианско-социального союза (ХСС), эксперт по обороне и куратор вопросов НАТО в парламентской группе бундестага Ральф Эдельхойссер.

Политик хочет «негласных услуг» для Трампа.

«Дания, как ответственная страна, и Европа в целом должны предложить что-то в качестве негласной уступки взамен, или, по крайней мере, включить это в обсуждения. Для меня это включает в себя любые типы, размеры и количество баз НАТО или США», — заявил политик. Его слова передает Focus.

Эдельхойссер обосновал свою позицию сохраняющейся зависимостью Европы от военных возможностей США в рамках НАТО для защиты от потенциальных угроз. По его мнению, текущих оборонных мощей Европы недостаточно, что делает альянс с Вашингтоном критически важным.

Ранее Spiegel писала, что интерес США к Гренландии не случаен. На фоне глобального потепления и таяния арктических льдов стратегическая и ресурсная ценность острова становится для Вашингтона жизненно важной, поскольку это открывает новые потенциальные торговые пути и доступ к минеральным ресурсам. Это и привлекает внимание американской администрации в первую очередь по геополитическим причинам.

