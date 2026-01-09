В Германии призвали Данию уступить США в вопросе с Гренландией

«Дания, как ответственная страна, и Европа в целом должны предложить что-то в качестве негласной уступки взамен, или, по крайней мере, включить это в обсуждения. Для меня это включает в себя любые типы, размеры и количество баз НАТО или США», — заявил политик. Его слова передает Focus.